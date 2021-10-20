Кинокритик Дементьев указал, в чем фильм «Вызов» уступит «Гравитации»

Первый художественный фильм, снятый в космосе, «Вызов» еще не вышел на экраны, а уже наделал много шума. Кинокритик Андрей Дементьев в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, сможет ли картина оправдать ожидания телезрителей.

5 октября на МКС отправился экипаж «МКС-66»: космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Вернулся киноэкипаж на Землю 17 октября.

Режиссер фильма Клим Шипенко отметил, что потрачено было очень много денег — 2 млрд рублей. Вместе с Первым каналом над проектом работают Роскосмос и студия Yellow, Black and White. В числе его продюсеров — глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«Есть надежда, что фильм будет неплохой. Надежда эта обосновывается тем, что режиссер уж больно хороший Клим Шипенко. Он замечательный режиссер и очень разносторонний. То есть он способен сделать и тяжелую трагическую историю — например, «Текст», и легкую комедию — как «Холоп», — признался кинокритик.

Prt Scr youtube.com / Вечерний Ургант

Комедия «Холоп» Клима Шипенко смога стать самой кассовой картиной за всю постсоветскую историю, напомнил Дементьев.

«Есть надежда, что такой человек справится и в космосе с такими трудностями, которые еще ни один режиссер не испытывал. Понятное дело, что и на Земле можно было снять сегодня любой космос — и получится что-то типа «Гравитации» американской. Тоже совершенно потрясающая картина, снятая так, что не возникает сомнений в том, что она снята была не в космосе», — рассказал собеседник ФАН.

Андрей Дементьев подчеркнул, что «Вызов», скорее всего, не сможет достичь таких же технических вершин, как в фильме «Гравитация». Но сам факт того, что это было снято в космосе, главенствует.

Кадр из фильма «Гравитация» /

«Мы как в случае с [Юрием] Гагариным — первые, опять опередили американцев. США планировали фильм с Томом Крузом в космосе. Круз сам не раз признавался, что эта миссия невыполнима, а для нас — наоборот», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино рассказал, каким может быть его финальный фильм. Культовый кинематографист рассматривает два основных варианта.