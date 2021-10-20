Милонов резко высказался о поцелуе Собчак с Ивлеевой

Москва, 20 октября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов жестко прошелся по ведущей Ксении Собчак и блогеру Насте Ивлеевой, которые поцеловались в эфире шоу «Королевские кобры».

Парламентарий признался, что ему грустно наблюдать, что отечественный сегмент YouTube «превращается в цирк оральной проституции». После просмотренного, по словам Милонова, ему хотелось это развидеть и «помыть глаза с мылом».

«Темы и форматы продвигаются не исходя из их социальной значимости, а выбираются по критерию максимальной скандальности», — сказал депутат Госдумы в интервью RT.

Он предложил отправить всех участников шоу, в том числе артистов мужского пола, переодевающихся в женскую одежду для выступления, в специнтернат, где им восполнят базовое образование и научат себя прилично вести.

Ксения Собчак стала новой гостьей проекта Насти Ивлеевой, который получил название «Королевские кобры». На драг-шоу знаменитости удивили публику эпатажными выходками, а также французским поцелуем у всех на глазах.