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Шойгу отметил резкий рост активности авиации НАТО вблизи российских границ

  /   Обновлено: 20 октября 2021 13:20
Армия
Шойгу отметил резкий рост активности авиации НАТО вблизи российских границ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 20 октября. Количество вылетов боевой авиации стран Североатлантического альянса в непосредственной близости от рубежей РФ увеличилось за год почти на треть, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Отмечается резкий рост активности различных видов авиации НАТО поблизости от РФ, заявил Шойгу во время проведения совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

«На 30 процентов увеличилось количество полётов разведывательной и тактической авиации Военно-воздушных сил НАТО в приграничных с Российской Федерацией районах», — подчеркнул министр обороны РФ.

По словам Шойгу, все сценарии маневров Альянса у западных границ России и Белоруссии основаны на столкновении сил НАТО с ВС РФ. К этим учениям все чаще привлекаются вооруженные силы европейских государств, которые не являются участниками западного блока, резюмировал глава Минобороны РФ.

Ранее Шойгу предупредил об усилении военной инфраструктуры НАТО и создании Альянсом запасов оружия у границ РФ и Белоруссии, об этом информировал RT.

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