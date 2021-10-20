Президент РТС Аркуша предупредил правительство о возможном дефиците дизтоплива

Москва, 20 октября. РФ может столкнуться с дефицитом зимнего дизтоплива и дальнейшим ростом его оптовой цены, что «еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием» у независимых АЗС. Об этом говорится в письме профильному вице-премьеру Александру Новаку, направленном президентом Российского топливного союза (РТС) Евгением Аркушей, пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной роста оптовых цен на зимнее дизтопливо стало несоответствие объемов его производства и рыночного спроса, считает Аркуша. По его словам, многие НПЗ уже полностью перешли к выпуску межсезонных и зимних сортов дизтоплива, которые «пользуются активным спросом» на бирже СПбМТСБ.

Однако на середину октября биржевая стоимость зимнего дизтоплива на 22% превышала показатель аналогичного периода прошлого года. Это свидетельствует, что этап перехода на морозостойкие сорта начался с роста оптовой цены, значительно превышающей процент годовой инфляции, на который были увеличены розничные цены.

Президент РТС обратил внимание, что производство снижается из-за требования уплаты дополнительного акциза при выпуске зимнего дизтоплива компаундированием летнего дизтоплива и авиакеросина, а также по причине ухода с рынка суррогатных объемов.

Между тем в России также отмечается рост розничных цены на бензин, сообщили в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Некоторые эксперты, как пишет INFOX, связывают такую ситуацию с тем, что думские выборы в России уже прошли, поэтому государство не так внимательно следит за ростом цен на топливном рынке.