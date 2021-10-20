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Смерть ребенка в больнице на Кубани привела к масштабной проверке следователей
Общество
Смерть ребенка в больнице на Кубани привела к масштабной проверке следователей
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

По неподтвержденной информации, которая появилась в социальных сетях, ребенок скончался от коронавируса, который мог вызвать отек легкого. Следователи в Горячем Ключе выясняют обстоятельства его смерти.

«Сегодня в СМИ были опубликованы сведения о смерти 23 сентября 2021 года в одном из лечебных учреждений Горячего Ключа десятилетнего мальчика. По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка», — рассказали ФАН в пресс-службе регионального СКР.

Следствию уже известно, что 23 сентября родители привезли ребенка в детскую поликлинику из-за ухудшения самочувствия. Во время осмотра врачом ему стало хуже, потом его экстренно увезли в больницу, где ребенку не смогли помочь.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изымается медицинская документация. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — отметили в региональном СКР.

Следователи также дадут оценку качеству оказанной ребенку медицинской помощи, после чего примут процессуальное решение. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в СУ СКР по краю. Также ФАН стало известно, что проверка этого случая идет и по линии регионального министерства здравоохранения.

Ранее ФАН писал, по мнению экономиста Марголина, введение нерабочих дней из-за коронавируса не скажется на экономике России.

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горячий ключ смерть ребенка коронавирус
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