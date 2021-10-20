Дамаск, 20 октября. Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в провинции Хама, которая расположена в центральной части Сирии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской службе безопасности.

По предварительным данным, взрыв произошел на территории одной из воинских частей, которая базируется в районе трассы Хама — Хомс. В результате инцидента погибли шесть человек, еще трое получили ранения. Сообщается, что причиной происшествия стала техническая ошибка персонала.

Ранее сегодня в центре Дамаска произошел теракт. В результате детонации двух самодельных взрывных устройств был уничтожен автобус, перевозивший чиновников и военнослужащих Министерства обороны Сирии. Жертвами теракта стали 14 человек, еще несколько человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.