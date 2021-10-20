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Мэрил Стрип и Кит Харингтон снимутся в сериале об экологии
Общество
Мэрил Стрип и Кит Харингтон снимутся в сериале об экологии
buro247.ua

Москва, 20 октября. Создатели сериала Extrapolations объявили актерский состав. В картине снимутся звезды первой величины, в частности, Кит Харингтон и Мэрил Стрип.

Сериал будет посвящен влиянию экологических изменений на веру, любовь, работу и семью. Он будет состоять из восьми эпизодов. Шоураннером выступит сценарист Скотт Бернс, сообщил Deadline.

«Единственное, что мы точно знаем о будущем, — это то, что мы движемся к нему все вместе. Мы берем с собой наши надежды, наши страхи, наши желания, наше творчество, нашу способность любить и нашу склонность причинять боль», — сказал автор сценария.

Харингтону досталась роль генерального директора крупной промышленной компании. Кого сыграет Мэрил Стрип, пока держится в секрете.

Актеры Роуз Лесли и Кит Харрингтон, сыгравшие в «Игре престолов», впервые стали родителями зимой. У кинозвезд родился сын. Родители не скрывают радости от пополнения в семействе.

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