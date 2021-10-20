Станислав Черчесов ответил на обвинения Андрея Канчельскиса о коррупции в сборной России

Москва, 20 октября. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов резко высказался об обвинениях в коррупции в команде, которые озвучил экс-полузащитник Андрей Канчельскис.

Черчесов был удивлен словами Канчельскиса, что он якобы брал деньги с футболистов за вызов в российскую национальную команду. По его словам, чтобы понять мотивы высказываний бывшего футболиста нужно узнать у него, что же он хотел сказать этим, пишет «Вечерняя Москва».

«Мы с Андреем не один год выступали вместе за сборную России. Это великолепный футболист, просто так в «Манчестер Юнайтед», за который он успешно играл в основном составе, не приглашают. Не общались с ним уже долгое время, и поэтому я реально удивлен его словами в мой адрес», — сказал экс-наставник сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу».

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» заявил, что Черчесов, возглавлявший национальную команду с 2016 по 2021 год, брал деньги за приглашение игроков в сборную России. На смену Черчесову пришел Валерий Карпин. Канчельскис назвал главный козырь нового наставника команды.