Филиал знаменитого музея мадам Тюссо открылся в Дубае

Известный британский музей восковых фигур мадам Тюссо открыл свой первый форпост в арабском мире. В Дубае представлены 60 двойников знаменитостей от певицы Рианны до футболиста Лионеля Мессии.

Где еще простой человек может сфотографироваться с любимыми звездами, как не в музее мадам Тюссо? Восковые фигуры известных политиков и спортсменов, актеров и исторических деятелей, музыкантов и супергероев здесь выглядят как живые.

Знаменитый на весь мир британский музей имел филиалы почти во всех концах света кроме Ближнего Востока. Теперь эту несправедливость наконец исправили.

«Музей мадам Тюссо – это бренд, который всегда ищет новые направления. Город Дубай — мировой туристический центр, и, определенно, он был идеальным местом для первого филиала Тюссо на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что наш музей станет новой точкой притяжения для туристов», — заявила генеральный директор Саназ Коллсруд.

Дубайский музей мадам Тюссо демонстрирует 60 восковых скульптур глобальных деятелей кино, телевидения, моды, спорта, музыки и политики. Здесь можно встреть поп-див Рианну и Леди Гагу, экс-президента США Дональда Трампа и королеву Елизавету II, футболиста Лионеля Мессии, легендарного боксера Мухаммеда Али и многих других известный персонажей.

«Мы предлагаем посетителям получить большое количество эмоций от встреч со знаменитостями из мира музыки, звезд Болливуда и Голливуда. Также у нас представлены 16 восковых фигур людей, известных на Ближнем Востоке. Они представлены исключительно в дубайском филиале», — рассказала Саназ Коллсруд.

Все скульптуры для первого в арабском мире музея мадам Тюссо выполнили всемирно известные скульпторы. На создание каждой восковой фигуры уходило не менее 12 недель.

Главный музей мадам Тюссо был открыт в 1835 году в Лондоне. Сегодня он насчитывает 24 филиала по всему миру.