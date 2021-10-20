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Шойгу заявил об активной модернизации ядерного арсенала США и баз для его размещения в Европе
Армия
Шойгу заявил об активной модернизации ядерного арсенала США и баз для его размещения в Европе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 20 октября. Американские военные развернули активную работу по модернизации ядерного арсенала страны и европейских объектов для его размещения, констатировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В среду, 20 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл на заседание на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. На встрече представители ведомств намерены обсудить итоги совместных сентябрьских учений «Запад-2021», а также двустороннюю повестку в области коллективной безопасности. Шойгу заявил о темпах роста модернизации ядерных вооружений армии США.

«Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе», — констатировал министр.

Шойгу также заострил внимание на том факте, что число полетов разведывательной и тактической авиации стран НАТО у российских границ выросло почти на треть.

За день до этого дежурные силы морской авиации и ПВО Черноморского флота были вынуждены отреагировать на приближение к российскому воздушному пространству над акваторией Баренцева моря группы из двух бомбардировщиков B-1B и самолетов заправщиков ВВС США. На перехват нарушителей отправили истребители Су-30.

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