США запугивают весь мир Россией, чтобы оправдать существование НАТО. Представители Пентагона продают списанный военных хлам странам-сателлитам и выдавливают деньги из собственных налогоплательщиков, рассказывая о мнимой угрозе Москвы. Об этом ФАН сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя слова министра обороны США Ллойда Остина о том, что «Россия развязала войну на Украине».

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия начала конфликт в Донбассе, а теперь препятствует его мирному урегулированию. Киев же поспешил объявить, что рассчитывает на «дальнейшую поддержку своей независимости со стороны США».

Полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что провокация со стороны министра обороны США — попытка отомстить за приостановку работы информбюро и военной миссии НАТО в Москве и постпредства РФ при Альянсе. Он напомнил, что разрыв военных связей между странами был инициирован самим Североатлантическим альянсом.

«Высказывание главы Пентагона Остина о том, что Россия якобы развязала войну на Украине — мошенничество. Это крайне глупая уловка со стороны США, которая и огорчает, так как является клеветой, и радует, поскольку позволяет в какой-то мере оценить невысокие способности генералитета вооруженных сил США в плане умения анализировать имеющуюся информацию и принимать верные решения. Замечу: человек, который возглавляет министерство обороны огромной страны, читал перед камерой эти незамысловатые слова по бумажке. Ему их написали политики-русофобы, и он не сумел запомнить всего несколько предложений», — сказал эксперт.

Баранец заметил, что у официальных представителей США в последние годы стало традицией говорить о военной поддержке Киева. Он предположил, что намеки и посулы, очевидно, должны дарить надежду киевским политикам на то, что когда-нибудь страну возьмут в НАТО, поэтому украинцы должны убивать жителей Донбасса, которые сочли правительство, пришедшее к власти в результате госпереворота, нелегитимным.

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«Господин Остин продолжает линию своего государства. Штаты всячески пытаются разжечь русофобию на Украине. То же самое они делают в Грузии. США натравливают на Россию другие страны и обещают им военную поддержку. Представители Пентагона, возможно, не понимают, насколько опасна их игра. Манипулировать общественным мнением таким образом могут только крайне безответственные и неумные люди. Их подлые выходки ставят под угрозу само существование человечества», — предупредил собеседник ФАН.

Он обратил внимание, что официальные лица, представляющие свое государство на международной арене, обязаны оперировать исключительно неопровержимыми фактами — любая ложь дискредитирует страну, которую они представляют. Полковник в отставке подчеркнул — в результате выступления Ллойда Остина США и их военное ведомство предстали перед всеми в унизительном и неприглядном виде.

Ранее ФАН рассказал, чем может обернуться для Европы «блокада Калининграда». Журналист американского издания Forbes Дэвид Экс написал, что «перекрытие торговых путей к Калининграду могло бы вызвать в городе голод и снизить военную российскую угрозу».