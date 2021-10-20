Глава Marvel Кевин Файги оценил новый трейлер «Бэтмена»

Лос-Анджелес, 20 октября. Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги высоко оценил новый трейлер фильма «Бэтмен», в котором главную роль исполнил Роберт Паттинсон.

Warner Bros. Pictures выпустила трейлер своей новой картины. Видео, хронометражем меньше трех минут, наполнено большим количеством драк и перестрелок. В трейлере можно увидеть не только самого Бэтмена, но и Селину Кайл, и Пингвина.

«Я думаю, что он получился великолепным, и да и Серкис был великолепен, как и все остальные. И Джеффри Райт, наш Наблюдатель, тоже прекрасен. Я начинаю думать, что это мир Джеффри Райта, в котором мы живем», — заявил американский продюсер в интервью THR.

Выход фильма состоится в следующем году. Мировая премьера картины Мэтта Ривза запланирована на 3 марта. В актерском составе числятся Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Джеффри Райт, Колин Фаррелл и другие звезды.