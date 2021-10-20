Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 13:30
13:28
Происшествия
Юрий Дудь намерен обжаловать штраф по делу о пропаганде наркотиков
13:27
Шоу-бизнес
Вдова Михаила Танича рассказала о тяжелых отношениях поэта с единственным сыном
13:27
Весь мир
Глава Катара провел новые перестановки в правительстве
13:20
Общество
Милонов резко высказался о поцелуе Собчак с Ивлеевой
13:20
Армия
Шойгу отметил резкий рост активности авиации НАТО вблизи российских границ
13:19
Экономика
Президент РТС Аркуша предупредил правительство о возможном дефиците дизтоплива
13:17
Весь мир
Взрыв прогремел на складе боеприпасов в сирийской провинции Хама
13:13
Политика
Публицист Чаусов объяснил политический смысл прохода эскадры РФ и КНР у японских островов
13:11
Общество
Мэрил Стрип и Кит Харингтон снимутся в сериале об экологии
13:10
Спорт
Станислав Черчесов ответил на обвинения Андрея Канчельскиса о коррупции в сборной России
Все новости

Актриса Юлия Пересильд перечислила плюсы сна в космосе

  /   Обновлено: 20 октября 2021 13:01
Общество
Актриса Юлия Пересильд перечислила плюсы сна в космосе
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Москва, 20 октября. Актриса Юлия Пересильд, побывавшая на Международной космической станции (МКС) в рамках съемок фильма «Вызов», рассказала, каково спать в космосе. Знаменитость перечислила плюсы такого отдыха, которых не ощутить на Земле.

По словам артистки, в первые сутки на орбите очень хотелось спать. Поскольку врач советовал Пересильд делать все, что просит организм, для облегчения адаптации, она жертвовала делами ради отдыха.

«Мы прилетели, у нас был инструктаж по безопасности, а я понимаю, что вырубает. Пошла, открыла свою каюту и сразу же уснула», — вспомнила актриса.

На следующее утро звезда кино почувствовала себя хорошо, и с каждым днем ей становилось все лучше и лучше. Знаменитость обнаружила, что сон в космосе имеет сразу несколько преимуществ.

«Во-первых, у тебя не остается следов от подушки. А для девочки это прекрасная вещь. Во-вторых, ты прекрасно засыпаешь. У нас в фильме фраза: «Час в космосе — это два на Земле». Это действительно так», — цитирует Пересильд Teleprogramma.pro.

По словам артистки, на МКС она чувствовала себя отдохнувшей после всего пары часов сна. У актрисы складывалось впечатление, будто она проспала не менее четырех часов.

Ранее Пересильд рассказала, как американские астронавты встретили киноэкипаж на МКС. По словам актрисы, членов съемочной группы «Вызова» приняли очень тепло.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актриса Юлия Пересильд перечислила плюсы сна в космосе
актриса мкс пересильд фильм вызов
Комментировать