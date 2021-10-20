Актриса Юлия Пересильд перечислила плюсы сна в космосе

Москва, 20 октября. Актриса Юлия Пересильд, побывавшая на Международной космической станции (МКС) в рамках съемок фильма «Вызов», рассказала, каково спать в космосе. Знаменитость перечислила плюсы такого отдыха, которых не ощутить на Земле.

По словам артистки, в первые сутки на орбите очень хотелось спать. Поскольку врач советовал Пересильд делать все, что просит организм, для облегчения адаптации, она жертвовала делами ради отдыха.

«Мы прилетели, у нас был инструктаж по безопасности, а я понимаю, что вырубает. Пошла, открыла свою каюту и сразу же уснула», — вспомнила актриса.

На следующее утро звезда кино почувствовала себя хорошо, и с каждым днем ей становилось все лучше и лучше. Знаменитость обнаружила, что сон в космосе имеет сразу несколько преимуществ.

«Во-первых, у тебя не остается следов от подушки. А для девочки это прекрасная вещь. Во-вторых, ты прекрасно засыпаешь. У нас в фильме фраза: «Час в космосе — это два на Земле». Это действительно так», — цитирует Пересильд Teleprogramma.pro.

По словам артистки, на МКС она чувствовала себя отдохнувшей после всего пары часов сна. У актрисы складывалось впечатление, будто она проспала не менее четырех часов.

Ранее Пересильд рассказала, как американские астронавты встретили киноэкипаж на МКС. По словам актрисы, членов съемочной группы «Вызова» приняли очень тепло.