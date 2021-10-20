Комментатор Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову милой врушкой

Москва, 20 октября. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев тепло высказался о певице Ольге Бузовой, с которой у него летом этого года произошел конфликт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ведущий признался, что относится с любовью к 35-летней исполнительнице. Между тем он упрекнул артистку во вранье, напомнив слова звезды о нем.

Губерниев заявил, что Бузова солгала, когда говорила, что комментатор ненавидит ее со времен Дмитрия Тарасова, за которым певица была замужем с 2012 по 2016 год. Журналист также назвал неправдой обвинения исполнительницы в оскорблении ее в интернет-пространстве.

«Она — врушка. Поскольку я добрый человек, я и говорю: вот она такая милая врушка Оля Бузова», — сказал спортивный комментатор в интервью kp.ru.

Не смог промолчать журналист и о скандальной ситуации, которая произошла во время чемпионата Европы по футболу. Он подчеркнул, что не хотел оскорблять звезду, и отметил, что в ситуации с коньяком процитировал книгу о Карлсоне.

С большой теплотой о Бузовой высказываются многие артисты. В частности, комик Михаил Галустян, которому довелось работать с ведущей на шоу «Звезды в Африке». Он заметил, что певица — отличный командный игрок, которые всегда помогает коллеге.