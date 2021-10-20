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Инфекционист Малышев рассказал о плюсах введения нерабочих дней в России
Общество
Инфекционист Малышев рассказал о плюсах введения нерабочих дней в России
Федеральное агентство новостей  / 

Почти каждый день в России обновляются антирекорды по коронавирусу: то по числу заболевших, то по количеству скончавшихся. Цифры, которые публикуются, гораздо выше тех, что были еще год назад, когда всю страну буквально лихорадило, а заболеть боялся чуть ли не каждый. Сейчас почему-то страха у людей стало меньше, при этом опасность куда выше.

На этой неделе появилась информация о возможном введении периода нерабочих дней — от одной до двух недель — в зависимости от региона. ФАН обратился за комментарием к врачу-инфекционисту, профессору Николаю Малышеву, который рассказал, поможет ли такая мера в борьбе с коронавирусом.

«Это разобщение. А каждое разобщение благоприятно воздействует на общую эпидемическую обстановку. Я всегда вспоминаю нашего академика Жданова, который говорил: «Давайте на месяц устроим карантин, тогда все острые респираторные, вирусные и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, просто исчезнут». Другое дело — это просто невыполнимо», — говорит Николай Малышев.

По мнению специалиста, период нерабочих дней должен быть больше одной-двух недель: как минимум один инкубационный период (до двух недель), а лучше два (до четырех недель). Николай Малышев уверен, что «все постепенно разгорается, как атомная реакция», и это надо купировать.

Ранее ФАН писал, по мнению эксперта Марголина, период нерабочих дней не нанесет серьезного урона экономике России, которая продолжает оптимистичный восстановительный рост.

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малышев коронавирус локдаун
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