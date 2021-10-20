Шойгу: НАТО укрепляет военную инфраструктуру на границе с Россией и Белоруссией

Москва, 20 октября. Североатлантический альянс продолжает укреплять свою военную инфраструктуру у границ России и Белоруссии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, Москва и Минск фиксируют увеличение военного присутствия НАТО у своих границ. Подобное развитие событий оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионе.

«Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск», — заявил Шойгу в ходе совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Ранее глава Минобороны РФ сообщил, что новые полки мобильного резерва создаются в Восточном военном округе для ответа на увеличивающиеся угрозы безопасности России. Министр отметил, что в ближайшем будущем будет создан мотострелковый полк 127-й дивизии и зенитно-ракетный полк мобильного резерва.