Песков: Путин не полетит на климатическую конференцию в Глазго

Москва, 20 октября. Российский президент Владимир Путин не будет участвовать в конференции по климату в Глазго в очном формате, однако делегация РФ будет там представлена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, российский лидер не полетит в Глазго, однако другие делегаты из РФ там будут.

«Разумеется, российская сторона будет, но мы с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже», — отметил Песков.

Как стало известно ранее, шведская активистка Грета Тунберг не исключила, что может встретиться с американским президентом Джо Байденом на конференции ООН по изменению климата.