Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 13:29
13:28
Происшествия
Песков: в Кремле не располагают данными об обысках у родственников Дерипаски в Вашингтоне
13:28
Происшествия
Юрий Дудь намерен обжаловать штраф по делу о пропаганде наркотиков
13:27
Шоу-бизнес
Вдова Михаила Танича рассказала о тяжелых отношениях поэта с единственным сыном
13:27
Весь мир
Глава Катара провел новые перестановки в правительстве
13:20
Общество
Милонов резко высказался о поцелуе Собчак с Ивлеевой
13:20
Армия
Шойгу отметил резкий рост активности авиации НАТО вблизи российских границ
13:19
Экономика
Президент РТС Аркуша предупредил правительство о возможном дефиците дизтоплива
13:17
Весь мир
Взрыв прогремел на складе боеприпасов в сирийской провинции Хама
13:13
Политика
Публицист Чаусов объяснил политический смысл прохода эскадры РФ и КНР у японских островов
13:11
Общество
Мэрил Стрип и Кит Харингтон снимутся в сериале об экологии
Все новости

Песков: Путин не полетит на климатическую конференцию в Глазго

  /   Обновлено: 20 октября 2021 12:55
Политика
Песков: Путин не полетит на климатическую конференцию в Глазго
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 20 октября. Российский президент Владимир Путин не будет участвовать в конференции по климату в Глазго в очном формате, однако делегация РФ будет там представлена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, российский лидер не полетит в Глазго, однако другие делегаты из РФ там будут.

«Разумеется, российская сторона будет, но мы с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже», — отметил Песков.

Как стало известно ранее, шведская активистка Грета Тунберг не исключила, что может встретиться с американским президентом Джо Байденом на конференции ООН по изменению климата.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков: Путин не полетит на климатическую конференцию в Глазго
путин песков глазго
Комментировать