Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 15:01
15:01
Весь мир
Демократы вынуждены урезать инфраструктурный план Байдена до 2 трлн долларов
14:59
Общество
Голикова попросила россиян сохранять масочный режим
14:57
Общество
Голикова рекомендовала ввести в России самоизоляцию для невакцинированных
14:56
Политика
Украинский депутат Неклюдов призвал СНБО рассмотреть деятельность компании Roshen
14:54
Общество
Голикова предложила Путину досрочно ввести нерабочие дни в регионах со сложной эпидситуацией
14:54
Спорт
Шотландия обошла Россию в таблицу коэффициентов УЕФА
14:53
Армия
The Telegraph: США оказались беззащитны перед российскими гиперзвуковыми ракетами
14:53
Политика
Свыше 75% республиканцев хотят видеть Трампа на посту президента США
14:52
Общество
Путин назвал ясной картину с коронавирусом в России и в мире
14:52
Происшествия
Кот с наркотиками пытался проникнуть на территорию исправительной колонии под Иваново
Все новости

«Коронавирус приспособился к детскому организму»: инфекционист Малышев о ситуации в России

  /   Обновлено: 20 октября 2021 14:00
Общество
«Коронавирус приспособился к детскому организму»: инфекционист Малышев о ситуации в России
Федеральное агентство новостей  / 

Коронавирус в России «помолодел», все больше детей попадают в отделения больниц: у некоторых болезнь протекает тяжело, еще и с выраженными клиническими проявлениями. Раньше такого не было, но сейчас вирус «приспособился». Об этом ФАН рассказал инфекционист Николай Малышев.

«Не скажу, что очень много, но значительно больше стало заболеваемости ковидом среди детей, она повышается. И прирост отмечается в последние дни. Повышение идет. Вирус приспосабливается, в том числе и к детскому организму, — больше появляется детей с клиническими проявлениями болезни», — рассказал Николай Малышев.

Если обратиться к мировой тенденции, то везде, в том числе и в нашей стране, разработаны методические рекомендации по лечению детей.

По мнению специалиста, введение нерабочих дней в России на заболеваемости может отразиться в лучшую сторону, но при соблюдении ряда требований.

«Каждая территория должна сама решать, сколько это все будет по продолжительности и как это будет. Раньше, когда зимы были холодные, объявляли, что минус 25 [градусов] — в школу не идем. А куда идем? Правильно — катаемся с горок на санках. Надо правильно организовать внешкольную жизнь. Одно дело — что учиться не будут, там не будут встречаться, зато пойдут на детские площадки и в другие места массового скопления людей», — говорит Николай Малышев.

Собеседник ФАН отмечает, что раз дается такое «нерабочее» время, то и соблюдение мер безопасности в этот период никто не отменяет. Нужно четко и бескомпромиссно им следовать.

По мнению инфекционистов, период нерабочих дней в России можно увеличить до четырех недель, чтобы дать максимальный отпор коронавирусу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Коронавирус приспособился к детскому организму»: инфекционист Малышев о ситуации в России
дети заболеваемость коронавирус covid-19
Комментировать