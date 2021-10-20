«Коронавирус приспособился к детскому организму»: инфекционист Малышев о ситуации в России

Коронавирус в России «помолодел», все больше детей попадают в отделения больниц: у некоторых болезнь протекает тяжело, еще и с выраженными клиническими проявлениями. Раньше такого не было, но сейчас вирус «приспособился». Об этом ФАН рассказал инфекционист Николай Малышев.

«Не скажу, что очень много, но значительно больше стало заболеваемости ковидом среди детей, она повышается. И прирост отмечается в последние дни. Повышение идет. Вирус приспосабливается, в том числе и к детскому организму, — больше появляется детей с клиническими проявлениями болезни», — рассказал Николай Малышев.

Если обратиться к мировой тенденции, то везде, в том числе и в нашей стране, разработаны методические рекомендации по лечению детей.

По мнению специалиста, введение нерабочих дней в России на заболеваемости может отразиться в лучшую сторону, но при соблюдении ряда требований.

«Каждая территория должна сама решать, сколько это все будет по продолжительности и как это будет. Раньше, когда зимы были холодные, объявляли, что минус 25 [градусов] — в школу не идем. А куда идем? Правильно — катаемся с горок на санках. Надо правильно организовать внешкольную жизнь. Одно дело — что учиться не будут, там не будут встречаться, зато пойдут на детские площадки и в другие места массового скопления людей», — говорит Николай Малышев.

Собеседник ФАН отмечает, что раз дается такое «нерабочее» время, то и соблюдение мер безопасности в этот период никто не отменяет. Нужно четко и бескомпромиссно им следовать.

По мнению инфекционистов, период нерабочих дней в России можно увеличить до четырех недель, чтобы дать максимальный отпор коронавирусу.