Волгоградские медики получат по 200 рублей за каждого привитого пациента

Волгоград, 20 октября. С 1 ноября сотрудники здравоохранения Волгоградской области будут получать по 200 рублей за каждого человека, который сделает прививку от коронавирусной инфекции.

Документ об установлении стимулирующих выплат за повышенную нагрузку медицинским работникам, участвующим в вакцинации, подписал врио губернатора региона Евгений Харичкин, сообщает «Волгоградская правда». Средства на дополнительную финансовую поддержку медицинских работников будут выделены из резервного фонда Правительства России на условиях софинансирования из областного бюджета.

Врачи, задействованные в оказании помощи пациентам, заболевшим COVID-19, уже получают стимулирующие выплаты с прошлого года. Власти региона считают, что важно поддержать медиков, которые участвуют как в профилактике, так и в борьбе с последствиями коронавируса.

Ранее ФАН приводил данные Роспотребнадзора о количестве тестов на коронавирус, проведенных в России. Названа цифра 200 миллионов.