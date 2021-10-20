Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане

Москва, 20 октября. Прямые контакты российской власти с «Талибаном»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) направлены на понимание ситуации в Афганистане. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также Москва хочет узнать планы талибов на перспективу, добавил он. По словам Пескова, Кремль констатирует в Афганистане все признаки гуманитарной катастрофы и экономического коллапса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ООН должна играть центральную роль в оказании гуманитарной помощи афганцам. Россия направит новую партию продуктов и других товаров в республику в ближайшее время.

1 Организация запрещена на территории РФ.