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Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане
Политика
Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 20 октября. Прямые контакты российской власти с «Талибаном»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) направлены на понимание ситуации в Афганистане. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также Москва хочет узнать планы талибов на перспективу, добавил он. По словам Пескова, Кремль констатирует в Афганистане все признаки гуманитарной катастрофы и экономического коллапса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ООН должна играть центральную роль в оказании гуманитарной помощи афганцам. Россия направит новую партию продуктов и других товаров в республику в ближайшее время.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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