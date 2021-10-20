Спортивный журналист Ладненко: «Зениту» нужно забивать первым в матче с «Ювентусом»

«Зениту» нужно забивать первым, так как «Ювентус» не любит отыгрываться. Об этом в комментарии ФАН заявил продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

20 октября в 22:00 по московскому времени «Зенит» на своем поле в Санкт-Петербурге в рамках третьего тура Лиги чемпионов примет итальянский «Ювентус».

Журналист уверен, что шансов у «Зенита» на этой встрече крайне мало. По его словам, это было понятно изначально. К тому же «Ювентус» разыгрался в последних турах серии А — он не пропускал на протяжении нескольких игр.

«Разница в классе — велика. Дай бог, вничью сыграем, но по последним играм «Ювентуса» видно, что команда понимает требования главного тренера Массимилиано Аллегри. Команда адаптировалась, научилась играть без Криштиану Роналду. В нынешнем «Ювентусе» много мастеров — Пауло Дибала, Мойзе Кин, в защите — Маттейс де Лигт и Джорджо Кьеллини», — отметил он.

Ладненко убежден — чтобы показать достойный результат, «Зениту» нужно забивать первым, так как «Ювентус» не любит отыгрываться.

«Если питерцы пропустят первыми, то, боюсь, сценарий примет такой расклад, при котором итальянская команда просто засушит игру за счет уровня исполнительского мастерства. Думаю, что «Ювентус» победит с минимальным преимуществом. Но если «Зениту» все же удастся забить первым, то тогда мы можем рассчитывать на ничью», — пояснил журналист.

vk.com / ФК Зенит

Ладненко высказался и о не очень хорошей физической форме «Зенита».

«Зенит» сейчас не в лучшей форме. Они проиграли «Сочи» и тульскому «Арсеналу». Можно сказать, что Сергей Семак экономит силы игроков на Лигу чемпионов, но это не так. «Зениту» важно побеждать везде. Тем более, что Семак говорил, что для него чемпионат России приоритетнее еврокубков. Команда может где-то не готова физически, где-то теряет концентрацию. Если Тула наказывает в каких-то моментах, то страшно представить, что будет с «Юве», — объяснил журналист.

Ранее экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о предстоящем домашнем матче петербургского клуба в Лиге чемпионов. Экс-голкипер рассчитывает, что «Зенит» сможет добиться положительного результата.