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Наташа Королева и Тарзан просят 15 тысяч рублей за видеопоздравление для поклонников
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан просят 15 тысяч рублей за видеопоздравление для поклонников
instagram.com  /  @koroleva__star

Москва, 20 октября. Певица Наташа Королева и ее супруг, стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, придумали новый способ заработка в интернете. Знаменитости предлагают купить у них видеопоздравление для поклонников.

Исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала подписчикам о новой услуге под названием «Поздравляшки от Наташки» на своей странице в Instagram. Королева считает, что небольшой ролик с ее участием может стать оригинальным сюрпризом.

«Неожиданный подарок для ваших близких, друзей, коллег, одноклассников не оставит никого равнодушными и добавит праздничной атмосферы!!!» — отметила певица.

Услуга исполнительницы стоит не очень дорого. Журналисты издания PopCornNews связались с менеджером знаменитости и выяснили, что за видеопоздравление она берет 5 тысяч рублей. Если же к Королевой в ролике присоединится Тарзан, то стоимость вырастет до 15 тысяч рублей.

Prt Scr instagram.com / @koroleva__star

Не все подписчики певицы позитивно отнеслись к ее новому источнику дохода. Некоторые поклонники предположили, что в семье Тарзана и Королевой возникли финансовые проблемы, раз они пошли на такой шаг.

«Совсем все плохо, да?»;

«Самые лучшие поздравления — это от дорогих близких людей, а от чужого, которого и в глаза не видел, не думаю»;

«Ну все, опустилась уже до дна!»;

«Мне кажется, это так неприлично на этом зарабатывать», — написали возмущенные пользователи Instagram.

Напомним, до встречи с Сергеем Глушко Королева была замужем за певцом и композитором Игорем Николаевым. Исполнительница рассказывала, что ее экс-супруг совершил ошибку, разрушившую их брак.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наташа Королева и Тарзан просят 15 тысяч рублей за видеопоздравление для поклонников
королева знаменитости тарзан
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