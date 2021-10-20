Наташа Королева и Тарзан просят 15 тысяч рублей за видеопоздравление для поклонников

Москва, 20 октября. Певица Наташа Королева и ее супруг, стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, придумали новый способ заработка в интернете. Знаменитости предлагают купить у них видеопоздравление для поклонников.

Исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала подписчикам о новой услуге под названием «Поздравляшки от Наташки» на своей странице в Instagram. Королева считает, что небольшой ролик с ее участием может стать оригинальным сюрпризом.

«Неожиданный подарок для ваших близких, друзей, коллег, одноклассников не оставит никого равнодушными и добавит праздничной атмосферы!!!» — отметила певица.

Услуга исполнительницы стоит не очень дорого. Журналисты издания PopCornNews связались с менеджером знаменитости и выяснили, что за видеопоздравление она берет 5 тысяч рублей. Если же к Королевой в ролике присоединится Тарзан, то стоимость вырастет до 15 тысяч рублей.

Prt Scr instagram.com / @koroleva__star

Не все подписчики певицы позитивно отнеслись к ее новому источнику дохода. Некоторые поклонники предположили, что в семье Тарзана и Королевой возникли финансовые проблемы, раз они пошли на такой шаг.

«Совсем все плохо, да?»; «Самые лучшие поздравления — это от дорогих близких людей, а от чужого, которого и в глаза не видел, не думаю»; «Ну все, опустилась уже до дна!»; «Мне кажется, это так неприлично на этом зарабатывать», — написали возмущенные пользователи Instagram.

Напомним, до встречи с Сергеем Глушко Королева была замужем за певцом и композитором Игорем Николаевым. Исполнительница рассказывала, что ее экс-супруг совершил ошибку, разрушившую их брак.