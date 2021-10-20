Власти Израиля хотят ужесточить работу полиции в арабских кварталах

Тель-Авив, 20 октября. Правозащитники выступают против усиления израильского полицейского режима в арабских кварталах страны. Об этом сообщает Al-Gulf.

Кнессет в ближайшее время рассмотрит проект закона, выдвинутого главой минюста Гидеоном Сааром. Документ предусматривает расширение полномочий сотрудников правоохранительных органов. Его уже одобрил кабинет министров, теперь очередь за парламентом.

Palestinians condemn Israeli bill giving broad powers to police https://t.co/DtGGtwlgyW — Notinmynameuk (@Notinmynameuk1) October 20, 2021

Решение израильского правительства спровоцировало ожесточенную критику среди палестинцев. Они называют проект чрезмерным и говорят, что Израиль предпринимает шаги в усилении надзора за палестинским населением внутри границ 1949 года под предлогом высокого уровня преступности в общине.

Новый законопроект позволяет сотрудникам правоохранительных органов свободно обыскивать дома без ордера суда, «если полицейские решат, что это поможет найти подозреваемого или доказательства, связанные с серьезным преступлением».

«Сотрудники силовых ведомств смогут заходить в любые дома арабов, потому что в каждом районе и городе происходят стрельба и убийства. Для них будет достаточно просто заподозрить кого-то», — говорит директор правозащитной организации «Адала» Хасан Джабарин.

Отсутствие судебного надзора позволит полиции вламываться в любое помещение, даже если оно находится по соседству с подозрительным зданием.

«Мы переходим от недостаточного к чрезмерному контролю и бросаемся из одной крайности в другую. Новые правила будут использоваться для террора людей, особенно во врем протестных акций», — поясняет Хасан Джабарин.

Дешевый повод

Новым законопроектом израильские власти хотят решить проблему преступности, которая волнует палестинскую общину. За последние несколько лет в их кварталах резко возросло число убийств.

В понедельник утром в городе Аль-Бинех к востоку от Акки завязалась перестрелка. В ходе нее был смертельно ранен 44-летний Салим Хасарма. Спустя меньше суток в Умм эль-Фахме, к северо-западу от Дженина, погиб молодой мужчина Халил Абу Джео.

A 26-year-old Israeli Arab was shot to death and a 24-year-old was moderately injured in Umm el-Fahm in what is the 102nd murder in the Arab sector in 2021.#Israel | #Crime | #Arabhttps://t.co/Yq6HfaPtxM — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 20, 2021

С начала года в арабских кварталах были убиты больше 100 местных жителей. В 2020-м эта статистика была несколько меньше — 97 погибших. А вот семь лет назад количество жертв составило 53 человека.

Министерство внутренних дел Израиля открыло больше полицейских участков в палестинских населенных пунктах и их окрестностях, однако этот шаг не снизил количество перестрелок. Подавляющее большинство преступлений остаются нераскрытыми. Правозащитники просили решить проблему, однако теперь говорят, что власти перестарались.

«Израиль использует криминогенную ситуацию как дешевый повод для установления контроля за палестинцами. Внутреннее насилие в таких районах является результатом «колониальной политики», которая создала все социальные, культурные и экономические предпосылки для высокого уровня преступности». — говорит бывший генеральный секретарь Национально-демократического альянса Авад Абдельфаттах.

Правозащитники считают, что Тель-Авив ведет политику подавления идентичности палестинцев, которых в Израиле насчитывается более 1,8 млн человек. Большинство из них живут в густонаселенных городах и имеют ограниченный доступ к земле и ресурсам.

Полицейский произвол

Открытием новых участков Министерство внутренних дел Израиля больше усугубило проблемы, говорят сами палестинцы.

«В 100 метрах от отдела полиции будет совершено убийство и это никогда не будет расследоваться, к ответственности никого никогда не привлекают. Сотрудники правоохранительных органов закрывают глаза на преступления», — говорит основатель движения United Umm al-Fahm Hirak Мухаммад Тахер Джабарин.

Правозащитники обвиняют сотрудников силовых ведомств в связях с бандами.

«Большая часть оружия поступает с полицейских и армейских складов. Оно было обнаружено у сотрудников, которые брали взятки у преступных групп», — напоминает Джабарин.

Стоит отметить, что сами израильские власти не отрицают подобной проблемы. В 2016 году чиновники признались, что 90% оружия попало в руки преступников из армии.

Why Israel’s Arab citizens are the biggest proponents of gun controlhttps://t.co/uc7DrOteIy — Marianne (@MarianneSansum) January 8, 2016

Спецназ в арабских кварталах

В начале августа премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил о создании правительственного комитета по борьбе с преступностью и насилием в арабском секторе в рамках профильного национального плана.

Решение предусматривало увеличение присутствия полиции в палестинских районах, а также «усиление разведывательного и следственного потенциала». В арабские города и деревни были направлены сотрудники израильской спецслужбы Шабак. Этот шаг тут же вызвал критику.

«Они усиливают слежку за нами и увеличивают давление, одновременно ослабляя политически, чтобы заставить нас добровольно покинуть страну», — утверждает Авад Абдельфаттах.

Бывший лидер Национально-демократического альянса говорит, что испытал давление на себе. Он был уволен с трех мест работы. Кроме того, его неоднократно арестовывали и доставляли на допрос по подозрениям в подстрекательстве беспорядков.

Обвинений предъявлено не было, визиты ограничивались профилактическими беседами. После пережитого давления Абдельфаттах воспринимает остро любые шаги израильского правительства.

Позиция Израиля

В целом израильские власти с мнением палестинцев по теме жестокости полиции не согласны. Глава израильского кабмина настроен на борьбу с преступностью.

«Мое правительство полно решимости принять меры и вести упорную борьбу против преступности и насилия в арабском секторе», — заявляет Нафтали Беннет.

Премьер-министр Израиля напомнил, что арабов в стране насчитывается порядка 20%, но на их долю приходится 40% всех преступлений. Власти рассчитывают на то, что национальный план поможет искоренить проблему.

В рамках борьбы с преступностью, Тель-Авив решил усилить подразделения общественной безопасности. 24 октября 2021 года в районы Большого Иерусалима будут направлены две роты пограничной полиции.

Пока они еще не могут входить в жилые помещения без санкции суда. Разрешающий подобные действия законопроект лишь утвержден кабинетом министров, дальше документ поступит в израильский парламент — Кнессет. Он станет законом только в том случае, если предложение правительства получит большинство голосов депутатов.