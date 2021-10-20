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Глава Катара провел новые перестановки в правительстве
Весь мир
Глава Катара провел новые перестановки в правительстве
Global Look Press / Quatar Government Communications Office  /  Kevin Dietsch/ZUMAPRESS.com

Доха, 20 октября. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани внес новые корректировки в правительство страны.

Согласно подписанному во вторник распоряжению национального лидера, должность министра финансов официально занял Али бин Ахмад аль-Кавари, который с мая 2021 года исполнял обязанности главы ведомства.

Генерал-лейтенант Салем бин Хамад также назначен на пост начальника штаба вооруженных сил, заменив Ганема бин Шахина аль-Ганима, который теперь будет руководителем министерства пожертвований.

В то же время в стране появилось профильное ведомство, занимающееся вопросами окружающей среды и изменений климата. Им будет заведовать Фалех бин Насер Аль Тани.

Также в этот раз ответственные государственные должности поручены двум женщинам, возглавившим министерства образования и социального развития. Ранее в составе катарского кабмина была только одна представительница прекрасного пола — министр здравоохранения Ханан Мухаммад аль-Кувари.

Изменения в состав правительства внесены менее чем через месяц после проведения первых в истории страны выборов в законодательное собрание. В рамках плебисцита гражданам предоставлена возможность самим определить 30 из 45 членов Совета Шуры. Остальных 15 депутатов назначает эмир.

Примечательно, что по итогам народного избирательного процесса ни одна из женщин-кандидатов не прошла в состав парламента. Тем не менее на прошлой неделе Тамим бин Хамад Аль Тани в рамках своей квоты предоставил места двум катаркам — Шейхе бинт Юсеф Аль Джуфайри и Хамде бинт Хасан Ас Сулайти.

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