Глава Катара провел новые перестановки в правительстве

Доха, 20 октября. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани внес новые корректировки в правительство страны.

Qatar ruler reshuffles cabinet https://t.co/VhVPLIkqgx — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 19, 2021

Согласно подписанному во вторник распоряжению национального лидера, должность министра финансов официально занял Али бин Ахмад аль-Кавари, который с мая 2021 года исполнял обязанности главы ведомства.

Генерал-лейтенант Салем бин Хамад также назначен на пост начальника штаба вооруженных сил, заменив Ганема бин Шахина аль-Ганима, который теперь будет руководителем министерства пожертвований.

В то же время в стране появилось профильное ведомство, занимающееся вопросами окружающей среды и изменений климата. Им будет заведовать Фалех бин Насер Аль Тани.

Reposted from @QF



We'd like to congratulate Her Excellency Buthaina Ali Al Nuaimi on her appointment as Minister of Education and Higher Education. pic.twitter.com/78PAHFs9yw — Qatar Academy Doha (@qad_qf) October 20, 2021

Также в этот раз ответственные государственные должности поручены двум женщинам, возглавившим министерства образования и социального развития. Ранее в составе катарского кабмина была только одна представительница прекрасного пола — министр здравоохранения Ханан Мухаммад аль-Кувари.

Изменения в состав правительства внесены менее чем через месяц после проведения первых в истории страны выборов в законодательное собрание. В рамках плебисцита гражданам предоставлена возможность самим определить 30 из 45 членов Совета Шуры. Остальных 15 депутатов назначает эмир.

Qatar's emir named two women among his new appointments to the Gulf state's advisory Shura Council on Thursday, after partial elections for the first time saw not one of the more than 20 women candidates secure a seat.#Qatar | #Women | #Elections https://t.co/FT3GRvmr08 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 14, 2021

Примечательно, что по итогам народного избирательного процесса ни одна из женщин-кандидатов не прошла в состав парламента. Тем не менее на прошлой неделе Тамим бин Хамад Аль Тани в рамках своей квоты предоставил места двум катаркам — Шейхе бинт Юсеф Аль Джуфайри и Хамде бинт Хасан Ас Сулайти.