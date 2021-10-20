Талибы назвали новое Правительство Афганистана инклюзивным

Москва, 20 октября. Новая власть в Афганистане уже является инклюзивной. Такое заявление сделал вице-премьер правительства талибов Абдул Салам Ханафи.

Представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) принимают участие в «московском формате» по Афганистану. Россия подняла тему создания инклюзивного правительства в стране. Талибы ответили, что уже сформировали его.

По словам представителей организации, они выполнили все условия, чтобы международное сообщество признало ее законной властью Афганистана.

В «московском формате» принимает участие и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он похвалил усилия нового Правительства Афганистана по урегулированию ситуации в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.