Депутат Морозов уверен, что деньги Пентагона осядут в карманах украинских чиновников

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за анонсированную военную помощь. США предоставит Украине 60 млн долларов на реформирование оборонного комплекса.

Однако депутат Госдумы РФ Олег Морозов сомневается, что эти миллионы потратят по назначению и будет куплен хоть один патрон. Об этом он сообщил в интервью ФАН, подчеркнув, что «американская помощь Украине с точки зрения создания реального военного потенциала — это капля в море».

Федеральное агентство новостей / Станислав Черушев

«Сделать что-то серьезное на 60 млн с оборонным комплексом Украины невозможно. За эти деньги украинская армия не станет боеспособной и опасной для России. Однако сигнал этот сам по себе плохой и серьезный. Не станем забывать, что сегодня в Бельгии обсуждается вопрос о переводе Украины на стандарт НАТО. А тут еще эти 60 млн, и намеки, что на территории Украины появятся натовские силы. Все это очень и очень плохо. Интегрируются военные силы Украины и НАТО с абсолютно четкими антироссийскими целями», — резюмировал Олег Морозов.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что надежды Украины вступить в Евросоюз и НАТО эфемерны.