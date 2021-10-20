«ФАН повсюду»: что происходит в отношениях России и НАТО

Россия и НАТО ликвидируют официальные двусторонние каналы связи, действовавшие последние 20 лет. С 1 ноября будет приостановлена работа российского постпредства при НАТО и деятельность военной миссии связи и информбюро альянса в Москве. Данные меры приняты в рамках ответа на решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России и сократить общую численность его состава до десяти человек, включая административно-технический персонал.

К каким последствиям может привести закрытие постпредства, есть ли тут связь с секретными учениями НАТО в Европе и как обстоят дела внутри самого альянса, обсуждаем с военным обозревателем Алексеем Суконкиным.

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В выпуске:

Что из себя представляет постоянное представительство России при НАТО?

Выход США из Договора по открытому небу и случаи провокаций у границ РФ.

США преднамеренно создают условия для возможной эскалации конфликта с Россией?

Секретные военные учения НАТО в Европе с применением ядерных бомб.

С какими странами-членами НАТО испортили отношения США?

Вашингтон пытается повторить югославский сценарий?

Почему США выгоден хаос в Европе?

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