«ФАН повсюду»: что происходит в отношениях России и НАТО

Россия и НАТО ликвидируют официальные двусторонние каналы связи, действовавшие последние 20 лет. С 1 ноября будет приостановлена работа российского постпредства при НАТО и деятельность военной миссии связи и информбюро альянса в Москве. Данные меры приняты в рамках ответа на решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России и сократить общую численность его состава до десяти человек, включая административно-технический персонал.
К каким последствиям может привести закрытие постпредства, есть ли тут связь с секретными учениями НАТО в Европе и как обстоят дела внутри самого альянса, обсуждаем с военным обозревателем Алексеем Суконкиным.
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В выпуске:
Что из себя представляет постоянное представительство России при НАТО?
Выход США из Договора по открытому небу и случаи провокаций у границ РФ.
США преднамеренно создают условия для возможной эскалации конфликта с Россией?
Секретные военные учения НАТО в Европе с применением ядерных бомб.
С какими странами-членами НАТО испортили отношения США?
Вашингтон пытается повторить югославский сценарий?
Почему США выгоден хаос в Европе?
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