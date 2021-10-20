Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 13:29
13:28
Происшествия
Песков: в Кремле не располагают данными об обысках у родственников Дерипаски в Вашингтоне
13:28
Происшествия
Юрий Дудь намерен обжаловать штраф по делу о пропаганде наркотиков
13:27
Шоу-бизнес
Вдова Михаила Танича рассказала о тяжелых отношениях поэта с единственным сыном
13:27
Весь мир
Глава Катара провел новые перестановки в правительстве
13:20
Общество
Милонов резко высказался о поцелуе Собчак с Ивлеевой
13:20
Армия
Шойгу отметил резкий рост активности авиации НАТО вблизи российских границ
13:19
Экономика
Президент РТС Аркуша предупредил правительство о возможном дефиците дизтоплива
13:17
Весь мир
Взрыв прогремел на складе боеприпасов в сирийской провинции Хама
13:13
Политика
Публицист Чаусов объяснил политический смысл прохода эскадры РФ и КНР у японских островов
13:11
Общество
Мэрил Стрип и Кит Харингтон снимутся в сериале об экологии
Все новости

Штука Норкина про медлительность депутата Вассермана рассмешила гостей «Места встречи»
Политика
Штука Норкина про медлительность депутата Вассермана рассмешила гостей «Места встречи»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 20 октября. Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил гостей передачи «Место встречи» смелыми заявлениями о работе некоторых депутатов Госдумы нового созыва.

В рамках дискуссии приглашенные эксперты обсудили новый состав нижней палаты парламента, выделив несколько отдельных депутатов. Гости указали как на недостатки, так и на положительные качества политиков.

Андрей Норкин вспомнил недавнее заявление новоизбранного депутата Анатолия Вассермана, который пожаловался на то, что Госдума приступает к работе с 10:00. Телеведущий иронично заметил, что с тем, как медленно говорит парламентарий, время начала заседаний придется перенести на 8:00. После этого Норкин вспомнил слова интеллектуала о школьном образовании.

«Он (Вассерман. — Прим. ФАН) говорит очень медленно, очень вдумчиво про то, что надо сократить количество лет, чтобы в школе обучаться. Он эту фразу произносил минуты две. <…> Если Анатолий Вассерман будет выступать так, как он выступал сейчас, то заседания надо начинать в восемь утра, потому что иначе они никогда не закончат», — пошутил Норкин, «взорвав» студию.

Федеральное агентство новостей /

Телеведущий также вспомнил актера Дмитрия Певцова, который стал депутатом Госдумы нового созыва. По мнению Норкина, артист может положительно повлиять на развитие российской культуры.

«Вы говорите, что есть запрос на Певцова. Значит, есть запрос на то, чтобы культуру вытащили. И Дмитрий Анатольевич Певцов будет это делать», — сказал Норкин в беседе с гостями студии.

Как стало известно ранее, Андрей Норкин осадил депутата Бориса Надеждина после обращения политика на «ты». Словесная перепалка произошла также в эфире «Места встречи».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Штука Норкина про медлительность депутата Вассермана рассмешила гостей «Места встречи»
госдума вассерман норкин место встречи
Комментировать