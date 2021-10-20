Штука Норкина про медлительность депутата Вассермана рассмешила гостей «Места встречи»

Москва, 20 октября. Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил гостей передачи «Место встречи» смелыми заявлениями о работе некоторых депутатов Госдумы нового созыва.

В рамках дискуссии приглашенные эксперты обсудили новый состав нижней палаты парламента, выделив несколько отдельных депутатов. Гости указали как на недостатки, так и на положительные качества политиков.

Андрей Норкин вспомнил недавнее заявление новоизбранного депутата Анатолия Вассермана, который пожаловался на то, что Госдума приступает к работе с 10:00. Телеведущий иронично заметил, что с тем, как медленно говорит парламентарий, время начала заседаний придется перенести на 8:00. После этого Норкин вспомнил слова интеллектуала о школьном образовании.

«Он (Вассерман. — Прим. ФАН) говорит очень медленно, очень вдумчиво про то, что надо сократить количество лет, чтобы в школе обучаться. Он эту фразу произносил минуты две. <…> Если Анатолий Вассерман будет выступать так, как он выступал сейчас, то заседания надо начинать в восемь утра, потому что иначе они никогда не закончат», — пошутил Норкин, «взорвав» студию.

Федеральное агентство новостей /

Телеведущий также вспомнил актера Дмитрия Певцова, который стал депутатом Госдумы нового созыва. По мнению Норкина, артист может положительно повлиять на развитие российской культуры.

«Вы говорите, что есть запрос на Певцова. Значит, есть запрос на то, чтобы культуру вытащили. И Дмитрий Анатольевич Певцов будет это делать», — сказал Норкин в беседе с гостями студии.

Как стало известно ранее, Андрей Норкин осадил депутата Бориса Надеждина после обращения политика на «ты». Словесная перепалка произошла также в эфире «Места встречи».