Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ подскочила в ЕС до 1150 долларов

Брюссель, 20 октября. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF возобновила рост. Договор о поставке тысячи кубометров топлива в ноябре торгуется на отметке в 1155,4 доллара, сообщает ТАСС со ссылкой на крупнейшие торговые площадки Евросоюза.

Цена на газ вновь увеличивается на ключевых энергетических рынках в Евросоюзе, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и хаба TTF в Нидерландах. На первой из них цена газа достигла 1150 долларов за тысячу кубометров, а во втором случае торги идут у отметки в 1155,4 доллара.

Специалисты связывают новое повышение стоимости с новостным фоном. «Газпром», крупнейший российский поставщик голубого топлива, ранее не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту. Помимо этого, компания забронировала лишь треть от предложенных «Оператором ГТС Украины» мощностей.

Европейские площадки ранее фиксировали снижение цены на энергоносители. Тенденция затронула все ключевые рынки региона.

Тем временем оператор проекта «Северный поток – 2», компания Nord Stream 2 AG, завершил процедуру заполнения первой нитки техническим газом. Достигнутого давления достаточно для начала транспортировки энергоресурса, пишет «ФедералПресс».