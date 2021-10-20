Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 13:29
13:28
Происшествия
Песков: в Кремле не располагают данными об обысках у родственников Дерипаски в Вашингтоне
13:28
Происшествия
Юрий Дудь намерен обжаловать штраф по делу о пропаганде наркотиков
13:27
Шоу-бизнес
Вдова Михаила Танича рассказала о тяжелых отношениях поэта с единственным сыном
13:27
Весь мир
Глава Катара провел новые перестановки в правительстве
13:20
Общество
Милонов резко высказался о поцелуе Собчак с Ивлеевой
13:20
Армия
Шойгу отметил резкий рост активности авиации НАТО вблизи российских границ
13:19
Экономика
Президент РТС Аркуша предупредил правительство о возможном дефиците дизтоплива
13:17
Весь мир
Взрыв прогремел на складе боеприпасов в сирийской провинции Хама
13:13
Политика
Публицист Чаусов объяснил политический смысл прохода эскадры РФ и КНР у японских островов
13:11
Общество
Мэрил Стрип и Кит Харингтон снимутся в сериале об экологии
Все новости

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ подскочила в ЕС до 1150 долларов

  /   Обновлено: 20 октября 2021 12:37
Экономика
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ подскочила в ЕС до 1150 долларов
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 20 октября. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF возобновила рост. Договор о поставке тысячи кубометров топлива в ноябре торгуется на отметке в 1155,4 доллара, сообщает ТАСС со ссылкой на крупнейшие торговые площадки Евросоюза.

Цена на газ вновь увеличивается на ключевых энергетических рынках в Евросоюзе, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и хаба TTF в Нидерландах. На первой из них цена газа достигла 1150 долларов за тысячу кубометров, а во втором случае торги идут у отметки в 1155,4 доллара.

Специалисты связывают новое повышение стоимости с новостным фоном. «Газпром», крупнейший российский поставщик голубого топлива, ранее не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту. Помимо этого, компания забронировала лишь треть от предложенных «Оператором ГТС Украины» мощностей.

Европейские площадки ранее фиксировали снижение цены на энергоносители. Тенденция затронула все ключевые рынки региона.

Тем временем оператор проекта «Северный поток – 2», компания Nord Stream 2 AG, завершил процедуру заполнения первой нитки техническим газом. Достигнутого давления достаточно для начала транспортировки энергоресурса, пишет «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ подскочила в ЕС до 1150 долларов
газ европа цены на газ энергокризис рынок газа
Комментировать