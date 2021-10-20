Читатели Wall Street Journal признали триумф Путина в «газовой войне» России и Запада

Нью-Йорк, 20 октября. Страны коллективного Запада устроили «величайший акт самовредительства», своими руками приведя к триумфу в «газовой войне» президента России Владимира Путина, пишет авторитетное американское издание Wall Street Journal. Читатели согласились с доводами экспертов и восхитились хладнокровием российского лидера в эпоху «зеленого мазохизма».

Энергетические аналитики WSJ признали, что власти США и стран Европы погнались за «зеленой» альтернативой и оказались в ловушке: резко взлетели тарифы на электроэнергию, многие предприятия оказались на грани банкротства. Россия может прийти на помощь, уверены эксперты: издание привело наработки руководителя Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, согласно которым, Москва может повысить объемы поставок еще на 15%.

Однако для того, чтобы Москва повысила напор в газовой трубе, следует пойти на определенные политические уступки, понимают в редакции WSJ. Издание приводит слова представителя РФ в ЕС Владимира Чижова, предложившего заменить в западной повестке слово «партнер» на слово «противник», а также высказывание депутата Госдумы Констатина Косачева, который прямо дал понять, что Россия не намерена в ущерб себе помогать другим исправлять их ошибки.

«Готовность Европы наносить себе ущерб во имя недостижимых климатических целей является одним из величайших в истории актов самовредительства. <...> Они твердо намерены и дальше активно заниматься энергетическим мазохизмом. А американский президент (Джо. — Прим. ФАН) Байден полон желания присоединиться к ним, забыв про энергетическую безопасность. Путин наверняка в изумлении от такой стратегической удачи», — констатируют авторы американского издания.

ФБА «Экономика сегодня» /

Читатели WSJ разделили позицию аналитиков. По их мнению, Владимиру Путину даже не придется ничего делать, чтобы коллективный Запад убил себя из-за нежелания признавать собственные ошибки и идти на уступки геополитическому оппоненту. Внезапный триумф России вызвал смешанные эмоции у интернет-пользователей.

«Давайте признаем, что Путин умнее и проницательнее всех сегодняшних европейских и американских руководителей. "Никогда не мешай своему врагу, если он совершает самоубийство". Путин просто не мешает нам убивать себя. А когда мы закончим, он пришлет лекарство по завышенной цене», — признал Joseph Breton.

«Все это "благодаря" зеленым фанатикам. А поскольку к ним присоединился Байден, американский народ теперь знает, за кого голосовать в день выборов (речь идет о выборах в Конгресс США. — Прим. ФАН) в 2022 году», — согласился Gary Jarmin.

«Байден и его команда должны очнуться, пока не поздно. Но шансов на это ноль», — заключили американцы.

Пока государства коллективного Запада не готовы идти на уступки в диалоге с Россией, несмотря на набирающий обороты газовый кризис, другие государства охотно заключают с «Газпромом» по выгодной фиксированной цене. Как сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян, Еревану удалось договориться с Москвой о цене на «голубое топливо», завершив таким образом согласование контракта, тянущееся с 2019 года.