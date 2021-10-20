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Врач-диетолог назвала вредные для подростков диеты
Общество
Врач-диетолог назвала вредные для подростков диеты
pixabay.com  / 

Москва, 20 октября. Диетолог рассказала, как желание похудеть может негативно сказаться на здоровье молодых людей.

В подростковом возрасте девушки и парни не только знакомятся с внешним миром и ищут смысл жизни, но и проходят стадию самокопания, постоянного анализа себя, своих мыслей, поступков и, конечно же, своей внешности. Часто молодому человеку начинает казаться, что у него слишком длинный нос, много прыщей, не та фигура. Наличие лишних килограммов (часто мнимое) становится навязчивой идеей, тогда подросток начинает решать проблему самостоятельно, не посоветовавшись с родителями или специалистами.

Врач, диетолог-нутрициолог Анна Саполович в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предостерегла молодых людей от радикальных диет, особенно без предварительной консультации со специалистом.

Статистика ожирения в России отнюдь не радостная: у каждой второй женщины и каждого третьего мужчины есть лишний вес. Это касается и подростков. Интернет переполнен различными диетами, часто составленными энтузиастами-любителями. Подойти они могут не каждому. Одно время среди девочек-подростков были популярны так называемые монодиеты, когда в течение нескольких дней в небольших количествах потребляется только один продукт и игнорируются все остальные. Вес действительно быстро теряется. Но, предупреждает Анна Саполович, такие эксперименты над собой — настоящий шок и для пищеварения, и для психики.

«Монодиеты остаются очень популярными среди подростков. Они простые и понятные ешь что-то одно и худей. Но такие диеты опасны риском дефицита питательных веществ. Это приводит к потере мышечной массы. В юном теле еще не закончены процессы его формирования. Ему, например, необходимы жиры для поддержки гормонального фона. Многое здесь зависит от родителей. Задача взрослых заключается в формировании здоровых привычек питания, приучении подростка к еде с достаточным количеством белков, жиров, включая животный, и клетчатки», — рассказывает специалист.

Если у ребенка возникли проблемы с набором веса или ему просто грустно от одного взгляда в зеркало, с ним нужно поговорить и поддержать его. Возможно, вместе обратиться к диетологу, чтобы получить профессиональный совет. Если нет противопоказаний, следует выбрать какой-то вид физической активности: спорт, фитнес или танцы, заключила Анна Саполович.

Ранее ФАН приводил мнение врача-педиатра о вегетарианской диете. Он считает ее опасной для детей из-за недополучения ими углеводов.

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