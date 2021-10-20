Береговая охрана Ливии пожаловалась на недостаточную поддержку Евросоюза в борьбе с мигрантами

Триполи, 20 октября. Береговая охрана на западе Ливии обвинила Европейский союз в отсутствии предоставления необходимой помощи для проведения операций по борьбе с нелегальной миграцией.

Глава отдела ведомства в районе Кастельверде капитан 1-го ранга Фатхи Джума Заяни в заявлениях агентству Anadolu подтвердил, что Брюссель не поддерживает должным образом усилия местных служб. Сотрудники используют изношенные рыбацкие лодки для возвращения беженцев на территорию североафриканской страны.

Чиновник отметил, что его подчиненные получили от ЕС только два контейнера с медицинскими принадлежностями для оказания первой помощи мигрантам. Никакой другой подмоги от европейцев в проведении патрулирования на море и поисково-спасательных операций не поступило.

По словам Заяни, береговой охране Кастельверде крайне необходима поддержка, особенно в том, что касается логистики. Однако на данный момент им приходится рассчитывать исключительно на собственные ресурсы и бюджет. Силовики для сдерживания потока нелегалов в Евросоюз арендуют лодки у местных рыбаков.

Федеральное агентство новостей /

В последние годы Ливия превратилась в основной пункт для транзита африканских мигрантов. По данным Международной организации по миграции, за 2021 год силовики на западе страны арестовали и вернули на континент более 25 тысяч человек. Как минимум 470 беженцев утонули.

Организация Euro-Mediterranean Human Rights Monitor на прошлой неделе призвала Европейскую комиссию приостановить сотрудничество с ливийской береговой охраной в области борьбы с потоками нелегалов и пограничного контроля. Правозащитники потребовали прекращения финансовой поддержки из Брюсселя. По их словам, действия силовиков идут вразрез с соблюдением прав человека.

Ранее гуманитарные миссии неоднократно обвиняли береговую охрану в жестокости и насилии по отношению к беженцам. В центрах временного содержания, куда сгоняют нелегалов, творится беззаконие и антисанитария.

В этой связи организация «Врачи без границ» недавно призвала Евросоюз изменить миграционную политику. Она указала на необходимость прекратить принудительное возвращение африканцев, задержанных в Средиземном море, на территорию Ливии.