Блогер Пучков объяснил, почему «Вызову» нужно собрать четыре млрд рублей в прокате

Чтобы фильм «Вызов» окупился в прокате, он должен собрать как минимум в два раза больше денег, чем было потрачено на его создание. Об этом в беседе с ФАН рассказал писатель, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Так собеседник издания отреагировал на заявление режиссера первого в истории снятого в космосе фильма «Вызов» Клима Шипенко о том, что эта картина может окупиться в прокате.

«Мне бы хотелось, чтобы огласили расценки: сколько стоит доставка одного космонавта на орбиту и во сколько обошлось это приключение для государственного бюджета. Вот это было бы мне интересно. У нас — капитализм, все про деньги. Если такие эксперименты ставят за государственный счет, то лично мне непонятно», — сказал блогер.

Дмитрий Пучков поделился предположением о возможной стоимости недавнего полета режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд в космос.

Александр Гусов

«Говорят, что одного космонавта отвезти стоит 33 миллиона долларов. Ну вот, троих отвезли за 100 миллионов долларов. Отлично, на мой взгляд. Дальше они снимут какую-нибудь очередную дрянь, которую никто смотреть не будет. Ну, это успех», — сообщил собеседник ФАН.

В завершение он напомнил, что из-за дополнительных расходов, к примеру, на рекламу премьеры, картине необходимо собрать немало денег.

«Например, фильм стоил 100 миллионов долларов. Для того, чтобы он окупился в прокате, он должен собрать минимум 200, чтобы прибыль принес, — еще больше. Если они два миллиарда [рублей] потратили, он что, собирается четыре миллиарда собрать? У нас я таких фильмов не знаю. И западные такие [картины] по пальцам можно пересчитать. Кроме «Аватара», «Титаника» и вспомнить-то нечего», — подытожил писатель.

Ранее блогер BadComedian в беседе с ФАН поделился ожиданиями от сюжета картины «Вызов». По его словам, первый в истории полнометражный фильм, снятый в космосе, вряд ли будет богат экшн-сценами.