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Психиатр Караджаев оценил шансы убийцы девочки из Вологды избежать тюрьмы
Общество
Психиатр Караджаев оценил шансы убийцы девочки из Вологды избежать тюрьмы
pxhere.com

Санкт-Петербург, 20 октября. Жительница Вологды, у которой есть проблемы с психикой, жестоко расправилась с девятилетней девочкой. Подозреваемая может быть направлена на лечение. О том, что может ожидать фигурантку потом, рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» психиатр Азер Караджаев.

В обществе есть мнение, будто психически больных преступников выпускают из больницы спустя три года лечения. Врач отметил, что срок не регламентирован. Все упирается в эффективность лечения и судебное решение.

«Вообще, сроки нигде никогда не оговариваются, все зависит от результатов лечения, которое назначено, допустим, судом. По мере выздоровление пациента выносится решение о возможной выписке, это все представляется в суд, и судья принимает окончательное лечение», — пояснил психиатр.

Азер Караджаев отметил, что у больных могут быть разные категории психических расстройств. Например, если проблема с психикой носит временный характер, нет рецидивов, то готовятся документы в суд для выписки. Затем, как правило, пациентов ждет принудительное амбулаторное лечение. Этой задачей занимается диспансер.

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убийство ребенок психиатр
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