Третьеклассник внезапно умер после уроков в Московской области



Люберцы, 20 октября. Следователи Московской области пытаются разобраться в причинах внезапной смерти третьеклассника из города Люберцы. Как стало известно ФАН, 9-летний мальчик 18 октября вернулся домой из школы и через два часа скончался. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту издания, что предварительная причина смерти — инфекция.

Следователи ГСУ СК России по Московской области назначили проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Мальчик воспитывался в неполной семье, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Его мама трудится кладовщиком на местном складе, отец давно уже с ней разведен. Ребенок пришел из школы, все было хорошо, однако через некоторое время он почувствовал недомогание».

Мать мальчика дала ему лекарства, однако они не помогли. У ребенка поднялась температура, после чего женщина решила вызвать скорую. До приезда медиков ребенок скончался, врачи поставили предварительный диагноз, связанный с инфекционным заболеванием.

Тело ребенка направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее ФАН сообщал, что школьник умер во время прогулки с друзьями в Московской области. Подросток мог скончаться из-за злоупотребления алкоголем.