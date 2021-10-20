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Клиника в Тбилиси выделила отдельный этаж для содержания Саакашвили
Политика
Клиника в Тбилиси выделила отдельный этаж для содержания Саакашвили
Global Look Press  /  Vladimir Valishvili/Russian Look

Тбилиси, 20 октября. Сотрудники клиники «Вивамед» в столице Грузии готовят отдельный этаж для экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телекомпания «Пирвели».

Отмечается, что голодающего политика могут перевести в медицинское учреждение по рекомендации врачей, которые его посещали 19 октября. Клиника уже готовится принимать экс-президента Грузии.

«По имеющейся информации, пустует пятый этаж здания, где Саакашвили будет помещен в изолированную палату под присмотром конвойной службы. На местах действуют беспрецедентные меры безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее Михаил Саакашвили, который находится Руставской тюрьме, объяснил свое решение вернуться на родину. По его словам, причиной стали непреодолимая тоска и сны о Грузии.

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