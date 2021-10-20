Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции по иску Елены Степаненко к Евгению Петросяну

Москва, 20 октября. Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по иску пародистки, актрисы и телеведущей Елены Степаненко к бывшему мужу — юмористу Евгению Петросяну, выяснил ФАН.

Заседание по апелляции отложили на 18 ноября текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда. Артистка пытается обжаловать апелляцию по делу о разделе имущества с экс-супругом, которое длится довольно давно.

Напомним, Степаненко и Петросян развелись почти три года назад, однако за долгие годы брака они успели нажить много совместного имущества. Из-за этого процесс раздела собственности бывших супругов сильно затянулся.

Решение о распределении имущества актрисы и юмориста принял столичный Хамовнический районный суд 10 июня этого года. Все нажитое Степаненко и Петросяном поделили между ними поровну, чем пародистка осталась недовольна.

После раздела имущества с артистом телеведущая получила элитную квартиру в центре Москвы. Степаненко досталась недвижимость площадью 512 квадратных метров.