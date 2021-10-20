Посол РФ в Кабуле Жирнов исключил возможность военной помощи Афганистану

Кабул, 20 октября. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Москва не будет оказывать военную помощь Афганистану. По его словам, о предоставлении такой помощи не может быть и речи.

При этом дипломат отметил, что представители радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) не обращались к Москве с подобными просьбами.

«Нет, за военной помощью [не обращались], речи [об этом] вообще не идет», — сказал Жирнов.

Напомним, летом 2021 года талибы взяли под свой контроль почти всю территорию Афганистана. При этом 16 августа талибы без боя вошли в Кабул, после чего объявили об «освобождении Афганистана», передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.