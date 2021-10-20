Лавров анонсировал отправку новой партии гуманитарной помощи Афганистану

Москва, 20 октября. Организация Объединенных Наций должна играть центральную роль в оказании гуманитарного содействия Афганистану, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании «московского формата».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва в ближайшие дни направит афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи.

«Со своей стороны планируем в ближайшие дни направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи», — сказал Лавров во время встречи.

Как стало известно ранее, Лавров похвалил усилия нового Правительства Афганистана по стабилизации обстановки в стране. По словам дипломата, Россия удовлетворена уровнем взаимодействия с новым кабинетом министров азиатской страны.