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Лавров анонсировал отправку новой партии гуманитарной помощи Афганистану
Политика
Лавров анонсировал отправку новой партии гуманитарной помощи Афганистану
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 20 октября. Организация Объединенных Наций должна играть центральную роль в оказании гуманитарного содействия Афганистану, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании «московского формата».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва в ближайшие дни направит афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи.

«Со своей стороны планируем в ближайшие дни направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи», — сказал Лавров во время встречи.

Как стало известно ранее, Лавров похвалил усилия нового Правительства Афганистана по стабилизации обстановки в стране. По словам дипломата, Россия удовлетворена уровнем взаимодействия с новым кабинетом министров азиатской страны.

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