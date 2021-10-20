Китай готовит для США новый Карибский кризис

Последние несколько дней в прессе вспоминают Карибский кризис 59-летней давности, когда впервые мир стоял на пороге ядерной войны и существовала опасность исчезновения всего человечества.

В тот период население Соединенных Штатов впервые за свою историю почувствовало на собственной шкуре, что значит жить под угрозой реальной войны. До этого все большие мировые конфликты проходили, в сущности, в стороне от американского континента, за Тихим и Атлантическим океанами и беда была «где-то далеко». Только благодаря Карибскому кризису США научились слышать другую сторону политического диалога и впервые пошли на значительные уступки в договорном процессе с Советским Союзом.

Помимо гнетущего страха и массовой истерии, Карибский кризис показал, что человечество вступило в новую эпоху, когда для уничтожения целых государств уже не требовались прежние массы традиционных войск — было достаточно всего нескольких десятков ракет с ядерными боеголовками, от которых не могли больше спасти бескрайние океаны. Возник так называемый ядерный паритет.

Федеральное агентство новостей /

И вот теперь в США назревает новая паника, корнями уходящая в Карибский кризис. Все дело в том, что ряд американских политиков заподозрили Китай в подготовке плацдармов в Латинской Америке, с которых Пекин мог бы применить свое ракетное оружие по целям, расположенным на территории континентальной части США. И не простое ракетное оружие, а гиперзвуковое, об успешном испытании которого на днях отрапортовал Пекин.

По сути, появление у Китая «гиперзвука» выводит Поднебесную (наряду с Россией, уже имеющей гиперзвуковые ракеты на вооружении своей армии и флота) в лидеры по данному направлению, оставляя США далеко позади. И, что самое в этом неприятное для Вашингтона, американские противоракетные системы бессильны против гиперзвукового оружия.

Стадионы

Печаль американского обывателя состоит в том, что Китай активно внедряется в Латинскую Америку, «захватывая» территории, которые по большому счету ранее были неинтересны Вашингтону.

Как гром среди ясного неба, в 2007 году прозвучало заявление правительства Коста-Рики о разрыве дипломатических связей с Тайванем в обмен на серьезные инвестиции со стороны Китая в экономику этого небольшого государства. В строительство огромного стадиона Estadio Nacional на 35 тысяч зрителей, который находится в городе Сан-Хосе, Пекин вложил 110 миллионов долларов США и взял на себя его содержание в будущем. Кроме того, Китай инвестировал средства в строительство еще целого ряда инфраструктурных объектов в этой стране.

wikipedia.org / Palácio do Planalto / CC BY 2.0

В 2017 году правительство Панамы выступило с заявлением, утверждающим политику «одного Китая» в отношении Тайваня, после чего на страну обрушился настоящий поток инвестиций.

В 2019-м с подобным заявлением выступило правительство Сальвадора — крохотной страны, погрязшей в преступности и нищете, не обладающей никакими природными ресурсами, не имеющей стабильной экономики и не способной оказать заметное участие в потреблении китайских товаров и услуг. Однако руководитель КНР Си Цзиньпин и президент Сальвадора Наиб Букеле совместно объявили, что Китай построит в стране футбольный стадион, большую библиотеку и водоочистные сооружения наряду с другими инфраструктурными проектами.

И ракеты

Сопоставляя эти факты, американские обыватели приходят к выводу, что Китай, используя территории стран Латинской Америки, в ближайшие годы может создать нечто такое, что послужит аналогом Кубы для СССР во время Карибского кризиса. То есть территория Сальвадора, Панамы, Коста-Рики в какой-то момент может быть использована для размещения пусковых ракетных комплексов, в том числе и для гиперзвуковых ракет.

Например, если предположить размещение стартовой позиции на стадионе Estadio Nacional в Сан-Хосе, то до Вашингтона будет всего 3300 км. С этим расстоянием справится половина китайских ракетных комплексов, состоящих на вооружении бригад НОАК. Если огневые позиции будут размещены в Сальвадоре, тогда до Майами китайским ракетам придется лететь всего 1600 км, а до Хьюстона, где помимо прочего находятся стратегические запасы нефти, — всего 1900 км.

С южной стороны у США попросту отсутствует противоракетная оборона, которая практически вся нацелена на отражение ракетного удара через северный полюс, и все основные элементы размещены на Аляске. Поэтому можно предположить, что подобный гипотетический удар подобная гипотетическая атака имеет все шансы на успех, особенно при условии его ее внезапности.

Федеральное агентство новостей /

Если же в ударе будут применены гиперзвуковые ракеты, то, как опасаются американские обыватели, от катастрофы не спасут даже эсминцы типа Arleigh Burke, имеющие противоракетное вооружение и соответствующие радиолокационное обеспечение, размещенные в Мексиканском заливе. Подлет гиперзвуковых ракет составит всего несколько минут — за это время никто не успеет отреагировать должным образом.

Причем в США уверены, что Китай, стремящийся к мировому господству, обладает куда большей изощренностью, чем СССР. Горячие головы предлагают считать, что в указанных странах Латинской Америки «китайская ракетная инфраструктура» уже создана. Это порождает для Соединенных Штатов угрозу, по своему значению превосходящую ту, что представляли советские ракеты во время Карибского кризиса.

Кто-то говорит, что Тайвань — стратегический рубеж, на котором США будут сдерживать продвижение Китая, но на деле оказывается, что Поднебесная так не считает и уже находится гораздо ближе к США, чем можно было предположить.