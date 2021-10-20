Посол в ФРГ Нечаев: «Северный поток — 2» отвечает интересам населения Германии

Берлин, 20 октября. Эксплуатация «Северного потока — 2» позволит заполнить брешь, появившуюся на международном газовом рынке, и обеспечить энергетическую безопасность в Германии. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

В условиях восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 природный газ станет безопасным источником для перехода на альтернативные энергоносители. Трубопровод «Северный поток — 2» уже достроен, а первые испытания показали, что проект отвечает всем нормам и требованиям экологической безопасности, цитирует Нечаева ТАСС.

Россия готова предоставить партнерам необходимое количество топлива по заключенным контрактам, отметил дипломат. По его словам, Германия на протяжении многих лет высказывалась о выполнении договоренностей российской стороной только положительно.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов ранее сообщил, что ФРГ уже получила полный комплект документов для сертификации. Комиссия должна принять решение в течение четырех месяцев.

Вице-премьер Новак констатировал, что в европейских подземных газовых хранилищах не хватает около 25 млрд кубометров газа. Евросоюз упустил время и теперь ему придется бороться за надежный российский трубопроводный газ, приводит его слова INFOX.