Лавров похвалил усилия нового Правительства Афганистана по стабилизации обстановки в стране

Москва, 20 октября. Россия отмечает усилия новых властей Афганистана по стабилизации военно-политической обстановки в стране. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он выступил на встрече «московского формата», на которой присутствуют представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). По словам министра, Россия удовлетворена уровнем взаимодействия с новым Правительством Афганистана.

Глава МИД напомнил, что нестабильной обстановкой в стране могут воспользоваться боевики. Он призвал не использовать территорию Афганистана как площадку для противостояния другим странам.

Ранее Лавров сообщил, что Россия сожалеет об отказе США участвовать в «московском формате». Он надеется, что Вашингтон сохраняет готовность работать над вопросами Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.