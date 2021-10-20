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Лавров похвалил усилия нового Правительства Афганистана по стабилизации обстановки в стране

  /   Обновлено: 20 октября 2021 12:02
Политика
Лавров похвалил усилия нового Правительства Афганистана по стабилизации обстановки в стране
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 20 октября. Россия отмечает усилия новых властей Афганистана по стабилизации военно-политической обстановки в стране. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он выступил на встрече «московского формата», на которой присутствуют представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). По словам министра, Россия удовлетворена уровнем взаимодействия с новым Правительством Афганистана.

Глава МИД напомнил, что нестабильной обстановкой в стране могут воспользоваться боевики. Он призвал не использовать территорию Афганистана как площадку для противостояния другим странам.

Ранее Лавров сообщил, что Россия сожалеет об отказе США участвовать в «московском формате». Он надеется, что Вашингтон сохраняет готовность работать над вопросами Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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