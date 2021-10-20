Публицист Чаусов объяснил политический смысл прохода эскадры РФ и КНР у японских островов

Соединение из десяти военных кораблей России и Китая в рамках учений «Морское взаимодействие — 2021» впервые прошло в водах японского пролива Цугару. Что, естественно, сразу же вызвало «обеспокоенность» наших «партнеров».

Заместитель генерального секретаря Правительства Японии Есихико Исодзаки, комментируя это событие, заявил:

«Правительство уделяет пристальное внимание деятельности китайских и российских военно-морских судов вокруг Японии. Мы продолжим проявлять бдительность на море и в воздушном пространстве вокруг Японии».

А ряд американских изданий в своей аналитике делают небезосновательное предположение, что этот маневр — своеобразный ответ на недавнее возникновение военного альянса AUKUS между США, Британией и Австралией.

Организация этого военного союза была сопряжена с началом строительства австралийского флота атомных подводных лодок и крупным международным скандалом. Дело в том, что ранее Австралия заключила контракт на более чем 60 млрд долларов с Францией, чтобы та построила этой стране флот дизельных субмарин. Но с возникновением AUKUS Австралия разорвала договор с Парижем, а он отозвал своих послов из США и Австралии «для консультаций», назвав демарш Канберры «ударом в спину».

Политологи тогда практически единогласно прогнозировали рост напряжения в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя тот же AUKUS номинально и по задумке его создателей должен был это напряжение снизить и препятствовать росту экспансии Китая. В итоге, кажется, получилось с точностью до наоборот.

Global Look Press / Oliver Contreras

Тем не менее нынешние российско-китайские маневры все же не стоит рассматривать как нечто совсем уж новое. Поскольку «Морское взаимодействие» — это уже довольно традиционный формат. Первое мероприятие подобного рода состоялось еще в 2012 году. Нынешние учения — уже десятые по счету.

В этом году они стартовали 14 октября в заливе Петра Великого. Как сообщили представители Минобороны РФ:

«Всего в ходе учений российские и китайские моряки выполнили более 20 различных боевых упражнений. В рамках практических этапов корабли двух стран на морских полигонах отработали задачи по противоминной обороне с выполнением артиллерийских стрельб».

В общем, очередные оборонительные мероприятия, в которых заинтересованы и Россия, и Китай. Они стали особенно актуальны в последнее время, поскольку австралийский подводный атомный флот — это, конечно, определенный фактор риска. Но пока он не построен. А вот американские военные базы в Японии стоят уже довольно давно.

Намекает на внимание к американскому военному присутствию со стороны РФ и КНР то, что пролив Цугару проходит между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. И последний остров — это как раз место где находится пять крупных американских военных баз.

При этом стоит напомнить, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал Японии идти на сближение, в том числе и по курильскому вопросу и по заключению мирного договора, если Япония гарантирует нераспространение американского военного влияния.

Так, еще в 2018 году в рамках очередной большой пресс-конференции глава России заявил:

«Россия заинтересована в заключении мирного договора с Японией, однако обеспокоена размещением американской военной инфраструктуры на территории этой страны».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Американские военные базы в Японии появились по итогам Второй мировой. И это не единственный отголосок тех событий, которые и сейчас влияют на современные международные отношения.

Например, на рост напряжения уже между Японией и Китаем. Дело в том, что 7 июля 2020 года в 10:00 утра японская компания Sony устроила презентацию своей продукции в Пекине. Китайские власти расценили этот жест как однозначную провокацию, поскольку 7 июля в 1937 году именно в 10:00 утра произошла «провокация на мосту Лугоу (мосту Марко Поло)», в рамках которой случилось боевое столкновение японских и китайских пограничных гарнизонов, охранявших этот объект.

С этого боестолкновения началась японо-китайская война. Многие азиатские исследователи полагают, что инцидент начал еще и Вторую мировую в целом. И понятно, что такая привязка к дате уже в 2020-м послужила началом вполне определенной политической реакции официального Пекина. И росту напряженности в отношениях между КНР и Японией, которая сохраняется до сих пор.

В целом же ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе складывается так, что Россия и Китай просто обречены идти на все более тесное сближение и сотрудничество в военной, политической, да и экономической сферах. И вот в плане экономики может возникнуть крайне интересная ситуация.

ФБА «Экономика сегодня» /

В начале сентября этого года Владимир Путин объявил беспрецедентные налоговые послабления для российских и зарубежных компаний, которые будут физически работать на Курильских островах. Японское правительство тогда высказалось категорически против. Эксперты сомневались — какие иностранные корпорации захотят портить отношения с Токио и входить на Курилы? Кажется, ответ на этот вопрос становится все яснее — это вполне могут быть китайские компании. Поскольку Пекин с Токио не то чтобы были стратегическими союзниками, а совместные российско-китайские экономические проекты — это объективная реальность.

Ну, а если возвращаться к прошедшим маневрам и проходу российских и китайских кораблей в японском проливе — то это еще и демонстрация того, что в Индо-Тихоокеанском регионе есть свои крупные игроки, которым есть что противопоставить как американскому присутствию в Японии, так и новому тройственному союзу AUKUS. И эти игроки не намерены терять здесь свое влияние.