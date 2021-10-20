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Сотрудники Росгвардии пришли на помощь водителю загоревшегося автомобиля в Кузбассе

  /   Обновлено: 20 октября 2021 11:58
Происшествия
Сотрудники Росгвардии пришли на помощь водителю загоревшегося автомобиля в Кузбассе
pixabay.com  /  PD

Кемерово, 20 октября. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог молодому автолюбителю сберечь имущество от уничтожения вследствие пожара.

Инцидент произошел в Юрге на перекрестке улиц Кирова и Ленинградская. Очевидец обратился к росгвардейцам с просьбой помочь водителю ВАЗ-2141, который безуспешно пытался справиться с огнем, который охватил его машину.

Сотрудники Росгвардии оперативно подъехали к месту происшествия и вызвали спасателей. До прибытия сотрудников МЧС они самостоятельно ликвидировали пожар с помощью огнетушителя. По предварительным данным, в автомобиле 20-летнего жителя села Верх-Тайменка во время движения произошло возгорание в моторном отсеке.

На днях росгвардейцы помогли женщине, сбитой на переходе в Щелкове, сообщало РИАМО. Они оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, после чего передали ее прибывшей бригаде скорой помощи.

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