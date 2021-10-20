Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 13:27
13:27
Шоу-бизнес
Вдова Михаила Танича рассказала о тяжелых отношениях поэта с единственным сыном
13:27
Весь мир
Глава Катара провел новые перестановки в правительстве
13:20
Общество
Милонов резко высказался о поцелуе Собчак с Ивлеевой
13:20
Армия
Шойгу отметил резкий рост активности авиации НАТО вблизи российских границ
13:19
Экономика
Президент РТС Аркуша предупредил правительство о возможном дефиците дизтоплива
13:17
Весь мир
Взрыв прогремел на складе боеприпасов в сирийской провинции Хама
13:13
Политика
Публицист Чаусов объяснил политический смысл прохода эскадры РФ и КНР у японских островов
13:11
Общество
Мэрил Стрип и Кит Харингтон снимутся в сериале об экологии
13:10
Спорт
Станислав Черчесов ответил на обвинения Андрея Канчельскиса о коррупции в сборной России
13:07
Армия
Шойгу заявил об активной модернизации ядерного арсенала США и баз для его размещения в Европе
Все новости

Министр нефти и газа Ливии повторно отстранил от должности главу ННК Мустафу Саналлу
Весь мир
Министр нефти и газа Ливии повторно отстранил от должности главу ННК Мустафу Саналлу
facebook.com  /  Ministry of Oil &amp; Gas

Триполи, 20 октября. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун отстранил от должности председателя Совета директоров Национальной нефтяной корпорации Мустафу Саналлу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Руководитель ННК обвиняется в ряде административных нарушений. Среди них несоблюдение установленных процедур и мер контроля при получении предварительного разрешения для выполнения официального задания, отсутствие необходимых отчетов о деловых поручениях внутри страны и другие.

Мустафа Саналла также попытался реорганизовать руководящий состав корпорации, ранее утвержденный министерством.

«По факту нарушений начато административное расследование. На время следствия председатель совета директоров ННК отстранен от должности», — говорится в сообщении.

В случае подтверждения халатности с его стороны не исключается вариант возбуждения уголовного дела. Следователям предстоит изучить документы и деятельность чиновника, начиная с 2016 года.

Мухаммад Аун пытался добиться отстранения главы ННК в конце августа. Он даже назначил нового председателя корпорации, однако Саналла отказался покидать занимаемый пост. Это вызвало серию митингов по всей стране. Граждане собирались перед зданием переходного правительства Ливии с требованием сменить руководство компании.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Министр нефти и газа Ливии повторно отстранил от должности главу ННК Мустафу Саналлу
ливия отстранение ннк мустафа саналла мухаммад аун
Комментировать