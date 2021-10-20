Министр нефти и газа Ливии повторно отстранил от должности главу ННК Мустафу Саналлу

Триполи, 20 октября. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун отстранил от должности председателя Совета директоров Национальной нефтяной корпорации Мустафу Саналлу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Руководитель ННК обвиняется в ряде административных нарушений. Среди них несоблюдение установленных процедур и мер контроля при получении предварительного разрешения для выполнения официального задания, отсутствие необходимых отчетов о деловых поручениях внутри страны и другие.

Мустафа Саналла также попытался реорганизовать руководящий состав корпорации, ранее утвержденный министерством.

«По факту нарушений начато административное расследование. На время следствия председатель совета директоров ННК отстранен от должности», — говорится в сообщении.

В случае подтверждения халатности с его стороны не исключается вариант возбуждения уголовного дела. Следователям предстоит изучить документы и деятельность чиновника, начиная с 2016 года.

Мухаммад Аун пытался добиться отстранения главы ННК в конце августа. Он даже назначил нового председателя корпорации, однако Саналла отказался покидать занимаемый пост. Это вызвало серию митингов по всей стране. Граждане собирались перед зданием переходного правительства Ливии с требованием сменить руководство компании.