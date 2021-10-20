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Малафеев считает, что «Зенит» не проиграет «Ювентусу» в матче ЛЧ
Спорт
Малафеев считает, что «Зенит» не проиграет «Ювентусу» в матче ЛЧ
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 20 октября. Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о предстоящем домашнем матче петербургского клуба в Лиге чемпионов.

Петербургский «Зенит» 20 октября проведет второй домашний матч в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/22. В преддверии игры клуба из Северной столицы с «Ювентусом» четырехкратный чемпион России Вячеслав Малафеев дал интервью изданию «Спорт день за днем». Экс-голкипер рассчитывает, что «Зенит» сможет добиться положительного результата.

«Зенит» не должен проигрывать несколько матчей подряд в чемпионате. Но, может, и к лучшему, что перед Лигой чемпионов были осечки. «Зенит» не должен проиграть «Ювентусу». Матч будет очень осторожным, с минимальным количеством голов», — подчеркнул Малафеев.

Ранее защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи вспомнил о сорвавшемся переходе в «Зенит». Чемпион Европы признался, что мог стать игроком российского клуба в 2011 году.

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футбол Зенит лига чемпионов ювентус малафеев
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