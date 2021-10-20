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Лавров: Россия сожалеет в связи с неучастием США в заседании по Афганистану в «московском формате»
Политика
Лавров: Россия сожалеет в связи с неучастием США в заседании по Афганистану в «московском формате»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 20 октября. Российская сторона сожалеет в связи с тем, что Соединенные Штаты не принимают участия в заседании «московского формата» по стабилизации ситуации в Афганистане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва надеется, что у Вашингтона сохраняется готовность активно работать по афганскому вопросу.

«Выражаем сожаление по поводу неучастия на этот раз американских коллег», — сказал министр.

Как стало известно ранее, Сергей Лавров провел встречу с делегацией движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Переговоры состоялись за закрытыми дверями в «Президент-Отеле» перед заседанием участников «московского формата» по Афганистану.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан лавров
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