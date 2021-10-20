В Сенате Бразилии рекомендовали открыть дело против Болсонару

Бразилиа, 20 октября. Комиссия Сената Бразилии рекомендовала начать уголовное преследование в отношении президента Жаира Болсонару за неэффективные действия в борьбе с пандемией COVID-19.

Рекомендации по уголовному преследованию президента содержатся в докладе специальной комиссии Сената, который законодатели рассмотрели во вторник, 19 октября. Согласно им, Жаир Болсонару обвиняется по 11 пунктам, которые включают мошенничество, а также подстрекательство к преступлениям вплоть до убийств и геноцида.

Une commission d'enquête parlementaire du Sénat brésilien dans son rapport sur la gestion de la crise de Covid-19 accuse Jair Bolsonaro, président, du "crime contre l'humanité". Au moins 600,000 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie en 2020.https://t.co/Jrpy5LWGtN — XY Media (@xymediafr) October 20, 2021

В ходе рассмотрения доклада, трое сенаторов из так называемой «Большой семерки» комитета, выступили против включения обвинений в убийстве и геноциде. По словам их коллег, они пытались убедить других членов комиссии воспрепятствовать вынесению этих обвинений.

По мнению аналитиков, пока нет ясности смогут ли рекомендации, отраженные в докладе комиссии Сената, привести к официальным обвинениям против президента.

В настоящее время Бразилия занимает второе место в мире по тяжести последствий пандемии, от которой в стране скончались более 600 тыс. человек. Граждане страны обвиняют в этом правительство и лично президента Болсонару, который не поддержал введение ограничительных мер и со значительным опозданием начал кампанию вакцинации. Кроме того, закупка вакцин оказалась в центре коррупционного скандала, что также негативным образом отразилось на темпах вакцинации и привело к дополнительным заражениям и смертям.