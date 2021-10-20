Заразившийся COVID-19 ведущий Сергей Бабаев рассказал о самочувствии после госпитализации

Москва, 20 октября. Ведущий программы «Доброе утро» Сергей Бабаев подтвердил в разговоре ФАН, что у него выявили коронавирус. В беседе с журналистом он рассказал о своем самочувствии после госпитализации.

Ведущий Первого канала попал в больницу с пневмонией. Несколько дней назад Бабаев заметил у себя первые симптомы коварной болезни. Речь идет об отдышке, кашле и повышенной температуре. После проведения теста у Бабаева подтвердился COVID-19.

«Да, заболел коронавирусом. Нахожусь в больнице. Сначала было не очень хорошо, сейчас чувствую себя лучше», — сказал 45-летний ведущий.

По приезде в клинику врачи выявили у Бабаева пневмонию в стадии КТ2. Это означает, что поражение легких достигло отметки в 25-50%. Также у ведущего наблюдаются признаки цитокинового шторма.