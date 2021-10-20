Режиссер Джеймс Ганн опроверг сообщения о переносе премьеры «Стражей Галактики — 3»

Лос-Анджелес, 20 октября. Режиссер Джеймс Ганн прокомментировал неподтвержденные сообщения о переносе даты выхода третьей части франшизы «Стражи Галактики». Сценарист успокоил поклонников серии и заверил, что фильм выйдет по плану.

Ганн ответил на обращение взволнованного пользователя Twitter, уточнившего, не являются ли «Стражи Галактики — 3» одним из двух фильмов Marvel, выход которых откладывается. Режиссер опроверг информацию о переносе премьеры и уточнил, что лента должна выйти по расписанию — 5 мая 2023 года.

По словам Ганна, сценарий к третьей части франшизы уже готов. Кроме того, набрана команда фильма, а также определены актеры, которые появятся в триквеле.

«Мы собираемся создать для вас, ребята, нечто прекрасное», — подытожил сценарист.

Ранее звезда «Бегущего в лабиринте» Уилл Поултер получил роль в третьей части «Стражей Галактики». Он сыграет в фильме Адама Уорлока.